Taşova Belediyesinden mezarlık temizliği

Taşova Belediyesi, ramazan ayı öncesi mezarlıklar için temizlik ve bakım çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Ömer Özalp, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini ve mezarlık ziyaretlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Belediye Başkanı Ömer Özalp, Temiz İşleri Müdürlüğü tarafından ramazan ayı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmeleri için belediye olarak ilçedeki tüm mezarlıklarda çalışma yaptıklarını anlatan Özalp, "Mezarlık alanlarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve bu çalışmalar belirli periyotlarla devam edecek. Çevre düzenlemesi ve halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirilen temizlik, ot biçme ve ilaçlama faaliyetleri, otlanma ve haşere sorunlarına karşı da etkili bir çözüm olacak." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

