Tasnim, İran'ın Pakistan Aracılığıyla ABD'ye Gönderdiği Teklifin Ayrıntılarını Duyurdu

Güncelleme:
TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre İran ABD'ye, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesini ve ABD güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesini öngören 14 maddelik teklif sundu.

Haberde planın, ABD'nin dokuz maddelik teklifine yanıt olarak Pakistanlı aracılarla karşı tarafa iletildiği belirtildi.

Habere göre, Washington'un planı iki aylık ateşkes öngörürken, Tahran ise temel sorunların çözümü için 30 günlük süre öngörüyor. Tahran ayrıca, müzakerelerin geçici ateşkes yerine "savaşı sona erdirmeye" odaklanması gerektiğini vurguluyor.

İran'ın talepleri arasında, sınırlarına yakın bölgelerden ABD güçlerinin çekilmesi ve saldırmazlık garantisi ile birlikte, deniz ablukasının kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması, yaptırımların hafifletilmesi ve tazminat ödenmesi gibi ekonomik adımlar yer alıyor.

Teklifte ayrıca Lübnan dahil birçok cephede çatışmaların sona erdirilmesi ve küresel petrol taşımacılığının kilit rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı için yeni bir yönetim mekanizmasının kurulması çağrısında bulunuluyor.

Habere göre İran, ABD'li yetkililerden resmi yanıt bekliyor.

Kaynak: Xinhua
