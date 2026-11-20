Taşköprü'de sis bulutları şehrin üzerini kapladı, dronla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sis etkili oluyor. Şehrin üzerini kaplayan sis tabakası dronla havadan görüntülenirken, binaların ve şehrin bir bölümünün sis bulutları arasında kaybolduğu görüldü.
KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sis etkili oluyor.
Şehrin üzerini kaplayan sis tabakası, dron ile havadan görüntülendi.
Ortaya çıkan görüntülerde, binaların ve şehrin bir bölümünün sis bulutları arasında kaybolduğu görüldü.
Kaynak: AA