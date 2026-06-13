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Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan Sinan Güleç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur E.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Alatarla köyünde Uğur E. ile Sinan Güleç (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur E., akşam saatlerinde iş yerine gittiği Güleç'e ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Güleç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Uğur E.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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