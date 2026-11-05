Taşköprü'de park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sokaktaki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gizlice Mahallesi'nde A.T'ye ait 37 AU 934 plakalı park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, sokakta park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA