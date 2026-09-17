Haberler

Taşköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu tarafından kutlama programı düzenlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu tarafından kutlama programı düzenlendi.

Taşköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve hazırladığı gösterilerin beğeni topladığı programda, 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilere "hoş geldin" çiçeği verildi.

Kaynak: AA
İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Sürpriz atama! İşte derbinin hakemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

Dev holdinge operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
Manchester United'ı karıştıran 15 yaşındaki çocuk! Real Madrid'e gitmek istiyor

Büyük cesaret! 15 yaşında koca ülkeyi karıştırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü