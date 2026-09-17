Taşköprü'de İlköğretim Haftası kutlandı

Taşköprü'de İlköğretim Haftası kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu tarafından kutlama programı düzenlendi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu tarafından kutlama programı düzenlendi.
Taşköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve hazırladığı gösterilerin beğeni topladığı programda, 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilere "hoş geldin" çiçeği verildi.
Kaynak: AA