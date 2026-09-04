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Özel Çocuklar 'Hayata Katıl' Projesiyle Toprak ve Sporla Buluştu

Özel Çocuklar 'Hayata Katıl' Projesiyle Toprak ve Sporla Buluştu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde özel gereksinimli çocukların sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan "Hayata Katıl Projesi" açıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde özel gereksinimli çocukların sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan "Hayata Katıl Projesi" açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi, Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün paydaşları arasında yer aldığı proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Programda özel gereksinimli çocuklar, Taşköprü Belediyesine ait serada sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Daha sonra kondisyon parkına geçen çocuklar burada spor etkinliklerine katıldı.

Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Cemali Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Asar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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