Taşköprü'de Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Seka İlkokolu ile Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu iş birliğinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında "Gazze için seferberlik" kermesinin açılışı Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Alay tarafından yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

Kermese çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen katıldı.