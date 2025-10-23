Taşköprü'de Gazze Yararına Kermes Düzenlendi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Gazze yararına düzenlenen kermeste öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Etkinliğin açılışı Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Alay tarafından yapıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.
Seka İlkokolu ile Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu iş birliğinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında "Gazze için seferberlik" kermesinin açılışı Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Alay tarafından yapıldı.
Etkinlikte öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu.
Kermese çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen katıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel