Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda ilçe için yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, katılımcı yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı.

Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda belediye birim müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarların katıldığı toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, ilçenin gelişimi için izlenecek yol haritası belirlendi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının önemine vurgu yaparak, "Taşköprü'müzün yarınlarını birlikte inşa etmek adına tüm paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Her fikrin değer bulduğu bu süreçte, daha güçlü ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların katkılarının önemine değinen Arslan, katılımcılara teşekkür ederek, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
