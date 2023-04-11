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Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.

Tunceli'de, Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolunda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.

Kentte bir süredir etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın üç faklı noktasında taşkına neden oldu.

Taşkın sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolunda bir minibüs ve içerisindeki 11 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araç ve yolcular, iş makinesi desteğiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

Taşkın, kara yolunun bazı alanlarında ise toprak kayması ve çökmeye neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Tunceli Ovacık Munzur Çayı Tunceli Güncel Haberler

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