Kargı'da servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitimde görevli servis şoförleri için güncel mevzuat, öğrenci güvenliği ve sürücü sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda şube müdürü Sacit Erikci başkanlığında yapılan toplantıda güncel mevzuat, öğrenci güvenliği, servis araçlarının teknik şartları ve sürücü sorumlulukları hakkında sürücülere bilgi verildi.
Toplantıda ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunda süreceği bildirildi.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel