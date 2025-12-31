Haberler

Kargı'da servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitimde görevli servis şoförleri için güncel mevzuat, öğrenci güvenliği ve sürücü sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitimde görev alan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda şube müdürü Sacit Erikci başkanlığında yapılan toplantıda güncel mevzuat, öğrenci güvenliği, servis araçlarının teknik şartları ve sürücü sorumlulukları hakkında sürücülere bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunda süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Haberler.com
500

