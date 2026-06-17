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Gaziantep'te Aile İçi Tartışma Faciası: Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Gaziantep'te Aile İçi Tartışma Faciası: Baba Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aile içi bir tartışma sırasında baba Seyit Ahmet Aksoy (60), oğlu İbrahim Aksoy'u (42) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan oğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli baba gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te aile içi tartışma sırasında babası Seyit Ahmet Aksoy (60) tarafından bıçaklanan İbrahim Aksoy (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli baba gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy ile oğlu İbrahim Aksoy arasında aile içi bir meseleden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli baba Seyit Ahmet Aksoy polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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