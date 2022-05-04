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Tartıştığı komşusunu tüfekle ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Emircan Durak - Güncel
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Tartıştığı komşusunu tüfekle ağır yaraladı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Y.Ö. (31), tartıştığı komşusu F.D. (26) tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Y.Ö. (31), tartıştığı komşusu F.D. (26) tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları öğrenilen F.D. ile Y.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., pompalı tüfekle Y.Ö.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Y.Ö., ağır yaralandı. Y.Ö., çevrede bulunan vatandaşlar tarafından özel araçla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Y.Ö., ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Emircan Durak - Güncel

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