Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Malatya'nın Özalper Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.B., tartıştığı Yunus K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yunus K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli C.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MALATYA'da C.B., sokakta tartıştığı Yunus K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. C.B. gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Yunus K. ile C.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu C.B. bıçakla Yunus K.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus K., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu C.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.