Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

MALATYA'da C.B., sokakta tartıştığı Yunus K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. C.B. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Yunus K. ile C.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu C.B. bıçakla Yunus K.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus K., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması sonucu C.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı