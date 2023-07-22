Tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emre Heybet, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parka konuşmaya giden gençlerin arasında çıkan tartışma sözlü atışmaya, daha sonrada kavgaya döndü. Hızını alamayan gençlerden biri, yanında getirdiği bıçağı cebinden çıkarıp bir anda Emre Heybet isimli 17 yaşındaki gencin vücuduna sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile Heybet, olduğu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleden sonra Heybet, ambulans ile Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların çabalarına rağmen Emre Heybet, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma neticesinde 18 yaş altındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaş altındaki E.K. ve F.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayata gözlerini kapayan Emre Heybet, Urla Kuşçular Mahallesi Ovakahve Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Devederesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında Emre Heybet'in babası Yunus Heybet'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.