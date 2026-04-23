Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Sonucu 3 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Silahlı Saldırı Sonucu 3 Şüpheli Yakalandı
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır'da tartıştığı grupla yeniden karşılaşan Mazlum Şiyar Balsak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kırsal bölgede yapılan operasyonda, R.B., S.B. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, olayda kullanılan tabancalar da ele geçirildi. Kavganın, şüpheli tarafın kıraathanesi ile ilgili borç-alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
