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Yunak'ta Eşini Vuran Şüpheli Gözaltında

Yunak'ta Eşini Vuran Şüpheli Gözaltında
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Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilde tartıştığı eşini tabancayla kalçasından vuran S.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONYA'nın Yunak ilçesinde S.Ç., otomobilde tartıştığı eşi K.Ç.'yi (42), tabancayla ateş ederek kalçasından yaraladı.

Olay, bugün Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç., yolda otomobille ilerlerken eşi K.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile S.Ç., tabancayla ateş ettiği K.Ç.'yi kalçasından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı K.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırıldı. S.Ç. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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