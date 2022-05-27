TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler

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TARTIŞTIĞI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de, Ali Şeker (65) evde tartıştığı eşi Nevriye Şeker'i (54) boğarak öldürdü.

DÜZCE'de, Ali Şeker (65) evde tartıştığı eşi Nevriye Şeker'i (54) boğarak öldürdü.

Olay öğle saatlerinde Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Şeker ile Nevriye Şeker evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sesler yükselen evden gelen seslerin kesilmesi sorasında şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Şeker'i kaçmaya çalışırken yakaladı. Eve giren polisler, Nevriye Şeker'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ali Şeker gözaltına alınırken, Nevriye Şeker'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Nevriye Şeker'in 2 gün önce evinin önünde çiçek açan ağacın altında yaptığı paylaşımda, 'Evimizin önündeki ilkbahar çiçeğimiz. Çiçekleri ve yazı çok seviyorum' yazdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Şeker, Güncel, Haberler

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