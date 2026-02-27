Haberler

Kadın, Eşinin Pompalı Tüfekle Vurarak Yaraladığı Aksaray'da Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKSARAY'da Orhan Ç. (47), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı.

AKSARAY'da Orhan Ç. (47), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5130 Sokak'ta müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Orhan Ç., eşi Hülya Ç. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile evden pompalı tüfeğini alan Orhan Ç., eşini iki bacağından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çalışkan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'CANIM ÇOK ACIYOR'

Ambulanstan indirilip, hastanenin acil servisine alınan Hülya Ç., sağlık görevlilerine, "Canım çok acıyor. Ne olur bana yardım edin" dedi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Marmara Bölgesi'nde 64 yılın en düşük yağış ortalaması kaydedildi: Susuzluk tehdidi kapıda

Marmara Bölgesi için korkutan uyarı: Susuzluktan perişan olacağız
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...