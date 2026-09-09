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Tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaraladı

Tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaraladı
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde D.K. (51), eşi N.K. (52) ile kızı N.K.'yi (24) bıçakla yaraladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde D.K. (51), eşi N.K. (52) ile kızı N.K.'yi (24) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, çiftin kızları N.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Keli Mahallesi'nde meydana geldi. Baba D.K. ile eşi N.K. ve kızı N.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K., eşi ve kızını bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin kızları N.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından D.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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