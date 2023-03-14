Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini eve kilitledi

Güncel Haberler

Konya'da tartıştığı annesi Fatma Ş.'yi bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen 23 yaşındaki Samet Ş., polisin kapıyı kırarak içeri girmesiyle gözaltına alındı.

Saat 13.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Uçar Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen olayda iddiaya göre Samet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı annesi Fatma Ş.'yi önce elinden ardından karnından bıçakladı.

EKİPLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Fatma Ş., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Ş.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Samet Ş. ise polise teslim olmamak için kendisini eve kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Samet Ş.'yi gözaltına aldı.

İşte olay yerinden kareler;

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLAYIP, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLAYIP, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLAYIP, KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selçuklu 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title