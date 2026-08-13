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Konya'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konya'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Muhammet Furkan Özer (18), kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli yakalanırken, polis bıçağı kimin kullandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA'da tartıştığı A.T. ve A.S.B. tarafından bıçaklanan Muhammet Furkan Özer (18), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Furkan Özer ile A.T. ve A.S.B. arasında belirlenemeyen çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda, koltuk altından bıçakla yaralanan Özer, yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin çalışma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.T. ve A.S.B.'yi yakaladı. Polis, bıçağı kimin kullandığını belirlemek için araştırmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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