Tartışmalar büyüyor! Netflix kapatılacak mı?

Twitter başta olmak üzere neredeyse tüm sosyal medya platformlarında, ülke gündemine taşınan Netflix konuşuluyor. Özellikle de Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi başta olmak üzere genel olarak platformdaki tüm yapımların eleştirildiği açıklama üzerinde tartışma devam ediyor. Peki Netflix kapatılıyor mu?

Netflix kapatılıyor mu? Erşan Kuneri tartışma konusu oldu!

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Netflix'e yönelik bazı açıklamalar yaptı. Burada özellikle Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisine de atıfta bulundu. Bunun sonucunda sosyal medyada birçok kişi Yılmaz'ı ve platformu destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı. Peki Netflix kapatılıyor mu?

Bahçeli tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır.

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Bu açıklamanın ardından platformu destekleyen kişiler, geçtiğimiz dönemde YouTube'dan Netflix'e kadar çeşitli platformlara yapılan müdahaleleri öne çıkardı. Özellikle de burada yer alan içerikleri izlemek için bir ücret ödendiğini ve bunu da 18 yaş üstü reşit insanların yaptığını, dolayısıyla karışılmaması gerektiğini savunuyor.

İlk olarak Netflix kapatılıyor mu soruna cevap vermek gerekirse hayır, şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ancak açıklamaların ardından bu konuda bir çalışma başlatılması ve platformun belirli şartlara tabii tutulma ihtimali oldukça yüksek. Zira dijital akış platformlarının tamamı RTÜK'ün çatısı altında toplanmış durumda. Yani bir yaptırım olma ihtimali var.

Dolayısıyla insanların Erşan Kuneri gibi içeriklerin kaldırılması için Netflix'e bir talep iletildiğinde eğer platform bunu kabul etmezse bahsetmiş olduğumuz bu yaptırımlar uygulanabilir. Hatta işlem gerçekleştirilene kadar erişim engeli ve kapanma gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak şu an için buna benzer resmi bir talep olmadığını yeniden hatırlatmakta fayda var.

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