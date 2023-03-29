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Tartışma yaratan temel atma törenine ilişkin AK Parti'den ilk sözler: Temsili bir görüntü

Güncel Haberler

Hatay'da geçtiğimiz haftalarda Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yapılmış ve televizyondan yayınlanan anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çimento dökülmüştü. Ancak İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı hastane temelinin son hali sosyal medyada gündem olarak tartışma yarattı. Görüntülere ilişkin AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Görüntü temsili bir görüntüdür. Şu anda Defne'ye giderseniz, gece gündüz hastane inşaatının devam ettiğini göreceksiniz" dedi.

Hatay İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çimento dökülmüş ve bu anlar kameralara yansımıştı.

Tartışma yaratan temel atma törenine ilişkin AK Parti'den ilk sözler: Temsili bir görüntü

SON HALİ TARTIŞMA YARATTI

Törenin ardından hastanenin temelinin hali sosyal medyada gündem olarak tartışma yarattı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, fotoğrafı paylaşarak "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" demişti.

Tartışma yaratan temel atma törenine ilişkin AK Parti'den ilk sözler: Temsili bir görüntü

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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