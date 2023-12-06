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Tartışma Sonucu İki Kişi Yaralandı

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Şafak Cebeci ile Mehmet Taş arasında çıkan tartışma sonucu Şafak Cebeci, araya giren M.B.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'da Şafak Cebeci (43), tartıştığı husumetlisi Mehmet Taş (38) ile araya giren M.B.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, 3 Aralık'ta gece saatlerinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Şafak Cebeci ile husumetlisi Mehmet Taş, bir iş yerinin önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada darbedilen Şafak Cebeci, belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Taş ile kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri sahibi M.B., bacaklarından vuruldu. M.B., kendi aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, Taş ambulans ile aynı hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu edilirken, polis kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Diğer yandan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin kavgası ile Şafak Cebeci'nin 2 kişiyi vurduğu anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Taş Sakarya Aralık Olay Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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