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Tartışma Sonucu Genci Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Tokat'ta tartıştığı Koray Belene'yi göğsünden bıçaklayarak öldüren E.T.Ş. adliyeye sevk edildi. Olayın ardından yakalanan diğer şüpheli ise gözaltına alındı. Kurbanın cenazesi ise toprağa verildi.

TOKAT'ta tartıştığı Koray Belene'yi (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren E.T.Ş. (16) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Daha önce kız arkadaşları tartışan Koray Belene ile E.T.Ş. (16) arasında kavga çıktı. Bu sırada E.T.Ş., elindeki bıçakla Koray Belene'yi göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Belene, kurtarılamadı. Polis E.T.Ş. ile kavgaya karışan A.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Öte yandan Koray Belene'nin cenazesi, bugün Almus ilçesine bağlı Gevrek köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

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