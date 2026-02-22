Haberler

Ankara'da bir kişi yaşanan tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi

Güncelleme:
Başkentte bir sürücü kursu öğretmeni ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma sonucunda, sürücü otomobilin kaputuna tutunarak hareket etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Başkentte, kaputunda bir kişinin bulunmasına rağmen sürülen araç, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında, sürücü kursu öğretmeni C.Ö. ile 06 EZR 658 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç. sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek istedi. C.Ö. ise otomobili sürmeye devam etti. Otomobilin hareket halinde olduğu anlar, bir başka otomobille seyir halindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan C.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
