Tartışma Sonrası Otomobil Çarpan Genç Ağır Yaralandı

ÇANAKKLE'nin Bayramiç ilçesinde, bir kişi ile tartıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Karakuş'a (19) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karakuş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Atatürk Caddesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Karakuş, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karakuş'a, A.B.(24) idaresindeki 17 LD 816 plakalı otomobil çarptı. Karakuş çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan Karakuş'u ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karakuş, daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Karakuş'un tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.