Haberler

Tartışma Sonrası Aracı Kundaklayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, tartıştığı kişiyle husumet yaşayan bir şahıs, aracını kundakladıktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kameralarında görüntüler yer alıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişinin aracını kundaklayan şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A, dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili yaktığı tespit edilen F.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası kaydında, F.B'nin elinde bidonla gelerek aracı yaktığı görüntüler yer aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
Yılmaz Vural'ı 90+1'de yıkan gol

Başına gelebilecek tüm aksilikler tek maçta oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.