Ankara'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da bir takside yolculuk yapan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, F.Ş. arkadaşı U.G.'yi silahla yaraladı. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 06 T 4433 plakalı takside yolculuk yapan F.Ş. ile arkadaşı U.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ş. yanında bulunan tabancayla U.G'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan U.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli F.Ş. polis ekiplerine teslim olurken, olaya tanıklık eden taksi şoförü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç