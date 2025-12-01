Haberler

Tartışma Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde İhsan Karadeniz, tartıştığı arkadaşı S.T. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. S.T. gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuran kişi hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi'nde İhsan Karadeniz (42) ile S.T. (45), eğlence mekanının dışında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.T'nin tabancayla ateş ettiği Karadeniz yaralandı.

Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, S.T'nin kavga sırasında Karadeniz'in yanında getirdiği tabancayı elinden aldığı öne sürüldü.

