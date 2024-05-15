Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliğini tespit etti.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde 480 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.