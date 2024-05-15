Üye Girişi
Haberler

Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 480 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliğini tespit etti.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde 480 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu ve 2 tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Tarsus 3.Sayfa Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title