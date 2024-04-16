Tarsus'ta Turizm Haftası Etkinliği Düzenlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, turizm sektörünün dünya barışına hizmet ettiğini söyledi.
Tarsus'un tarihi bir ilçe olduğunu belirten Akyüz, "Tarsus'un turizm potansiyelinin açığa çıkarılması, turizmin bütün yıla yayılması önem arz etmektedir." dedi.
Halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, eski Tarsus fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.