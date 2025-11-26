Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Halit Yıldız, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Gazipaşa Bulvarı'nda İ.A. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Yıldız'a (82), ardından da bir otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekibince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sürücü İ.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
