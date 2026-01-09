Haberler

Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere 30 bin 734 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehdit eden motosiklet sürücülerine toplamda 30 bin 734 lira ceza uygulandı. Sürücülerin akrobatik hareketleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 motosikletin sürücüsüne 30 bin 734 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 motosiklet sürücüsünün ters yönde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptıkları görüntülerin paylaşılmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Motosikletleri tespit eden ekipler, sürücülere 30 bin 734 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
