Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletlilere 30 bin 734 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 motosikletin sürücüsüne 30 bin 734 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 3 motosiklet sürücüsünün ters yönde ilerleyerek akrobatik hareketler yaptıkları görüntülerin paylaşılmasının ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Motosikletleri tespit eden ekipler, sürücülere 30 bin 734 lira ceza uyguladı.