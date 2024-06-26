Tarsus'ta tırda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'nin Tarsus ilçesinde tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.

Mahmut Berber idaresindeki 31 AHJ 136 plakalı avakado yüklü tır, Adana-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle tır kullanılmaz hale geldi.