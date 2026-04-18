Haberler

Mersin'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tırın çarptığı S.G. (34) isimli kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Z.Ç. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde S.G'ye (34) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yaralı S.G. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Z.Ç. ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

