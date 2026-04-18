Mersin'de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tırın çarptığı S.G. (34) isimli kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Z.Ç. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde S.G'ye (34) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yaralı S.G. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Z.Ç. ise polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan