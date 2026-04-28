Tarsus'ta tavuk uçarak masaya kondu, çevresindekiler panik yaşadı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin önünde vatandaşların oturduğu masanın üzerine uçan bir tavuk kondu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tavuğun konmasıyla birlikte masa çevresindeki vatandaşların endişe ve panik yaşadığı görüldü.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşların çay içip sohbet ettiği sırada, karşı binanın üst katlarından bir tavuk uçarak grubun bulunduğu masaya düştü. Tavuğun masaya düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tavuğun kanat çırparak masaya konduğu, bu sırada masa etrafında bulunan vatandaşların endişe ve panikle yerlerinden kalktığı anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı