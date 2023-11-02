Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce silahla vurulan Rojat Aslan (19), hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce silahla vurulmuş bulunan Rojat Aslan (19), hayatını kaybetti.
İlçenin Fahrettinpaşa Mahallesi'nde 29 Ekim günü akşam saatlerinde köprü yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, silahla başından yaralanan Rojat Aslan'ı yerde kanlar içinde buldu. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı. Aslan, bugün 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel