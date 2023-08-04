Tarsus'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu Bülent Şan adlı bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şan'ın cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan Bülent Şan, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Şan'ın cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN