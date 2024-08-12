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Tarsus'ta silahlı kavga: 3 ölü, 5 gözaltı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Sucular Mahallesi'nde dün bir restoranın önünde çıkan kavgada Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra yakalanan İ.Ş'nin ardından kavgaya karıştıkları belirlenen V.D, F.D, M.U.D, A.S. ve M.G'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Cenazelerden 2'si defnedildi

Öte yandan yakınlarına teslim edilen Abdurrahim ve Metin Denizedalan'ın cenazeleri, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Sucularlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uzman çavuş olduğu ve izninde memleketine geldiği öğrenilen Mehmet Emin Şahin'in cenazesinin ise daha sonra defnedileceği öğrenildi.

Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'nde dün bir restoranın önündeki yolda iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tarafların birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş ettiği olayda 3 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tarsus mersin Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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