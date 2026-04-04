Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki Tarsus Şelalesine giren 18 yaşındaki B.K. bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şelalede kaybolan çocuk için Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.