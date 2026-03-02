Mersin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde Akarsu Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan