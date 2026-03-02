Haberler

Mersin'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde Akarsu Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akarsu Mahallesi'ndeki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
