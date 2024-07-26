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Tarsus'ta restoranda yangın çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Baharlı Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.

Baharlı Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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