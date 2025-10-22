Haberler

Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Yangında Zarar Gördü

Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Yangında Zarar Gördü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen 5 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Tekke Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde ile ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale edip araçlardaki alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 araç da büyük çapta zarar gördü. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, etrafı gözetleyen kapüşonlu şüphelinin yanıcı maddeyi atarak ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
