Tarsus'ta Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.T'nin kullandığı 33 YA 616 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan araçtaki sürücü ve A.T. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.