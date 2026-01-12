Haberler

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamircisi E.A., iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan tamirci hastaneye kaldırıldı, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin önünde bekleyen E.A'ya (32) kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ayağından yaralanan E.A. sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
500

