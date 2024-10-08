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Tarsus'ta Nehre Giren Genç Boğuldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Nehri'ne giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., akıntıya kapılarak boğuldu. Ekipler, gencin cesedini sudan çıkararak Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.

Egemen Mahallesi'nde Berdan Nehri'ne giren yabancı uyruklu H.E. (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

H.E'nin suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, sudan gencin cesedini çıkardı.

H.E'nin cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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