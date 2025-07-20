Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 71 yaşındaki Emel Kaplan hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Sabah Kaplan ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda Sabah Kaplan'ın (77) kullandığı 33 AVU 771 plakalı motosiklet ile Seyhan Ş. (39) idaresindeki 33 NAV 69 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosikletteki Emel Kaplan'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan sürücü Sabah Kaplan'ı ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

Seyhan Ş. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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