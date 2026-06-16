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Mersin'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Ömer Kurttaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kulak Mahallesi'ndeki yolda Ömer Kurttaş'ın (26) kullandığı motosiklet ile O.T. (49) idaresindeki tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Kurttaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
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